(VIDEO) Mujer de 44 años se entera que estaba embarazada a la hora del parto

EL NUEVO DIARIO, BANÍ, PERAVIA.- Una mujer de 44 años que llegó este lunes al Hospital Nuestra Señora de Regla, pensando que tenía una complicación médica cuando se llevó la sorpresa de que estaba embarazada y lista para dar a luz. Se trata de Aisha Guerrero (Mara), quien se convirtió en madre por tercera ocasión.

