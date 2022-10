(VIDEO) Mujer con cáncer pide ayuda para comprar medicamentos de alto costo en Santiago Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTIAGO.-Ana Grecia Daniel, de 55 años de edad, residente en Villa la Mina de Santiago Oeste pide ayuda con la compra de sus medicamentos para combatir el cáncer de ovarios.

La mujer explicó que padece esta enfermedad y que no cuenta con trabajo, y además que las inyecciones son de alto costo.

“ Me diagnosticaron con cáncer. Los medicamentos que me indicaron después de la quimio no los puedo comprar porque no estoy trabajando y son muy caros yo no los puedo comprar”, expresó.

Señaló que las quimio son cubierta por su seguro médico, pero los medicamentos no.

También resaltó que dentro de su tratamiento hay unas inyección que debe aplicarse y que las tres unidades tienen un precio aproximado a los 9,000 mil pesos dominicanos.

Para comunicarse con la señora Daniel lo pueden hacer a través de los números: 8492567938 y 8298309131.

