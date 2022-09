(VIDEO) Mujer amenaza con demostrarle a Edeeste quién es “La Soviética”, tras quejarse por cobro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una señora se quejó este miércoles del servicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), al denunciar que le está cobrando un dinero que no debe, por lo que amenazó con demostrarle “quién es La Soviética” del Capotillo, sector de Santo Domingo.

“Yo estaba de viaje y me cortaron la luz en julio y quieren cobrarme tres malditos meses, sin yo deberlos. Lamentablemente, aquí me van a tener que resolver o yo voy a demostrar quién es la Soviética del Capotillo, he dicho Caso Cerrado”, denunció.

Al momento de que un colaborador de la sucursal donde se encontraba, le pidió que dejara de grabar, esta respondió “yo estoy grabando, haz lo que tú quieras conmigo, porque esto es una vaina pública, pago mi dinero y me están robando”.

“A mi nadie me puede prohibir que yo grabe lo mío, porque esto es mío, este celular es mío”, dijo.

Asimismo, le invitaron a respetar las leyes y le contestó “a mi no me importa, ustedes tienen sus leyes ustedes, yo no tengo ley, a mi nada más me dirige Dios”.

