VIDEO: Mujer amenaza con cortarle “el cocote” a un hombre porque le cobró RD$3 mil

Mujer amenaza con cortarle “el cocote” a un hombre porque le cobró RD$3 mil EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Un mujer amenazó con matar a un hombre que fue a su casa a cobrarle supuestamente tres mil pesos que supuestamente esta le debía, en un hecho registrado den San Pedro de Macorís. En un audiovisual que circula en las redes se observa cómo la mujer sale de su casa con un machete y amenaza con cortarle el cuello al supuesto cobrador. “Tú quieres que yo te moche el cocote?, tú quieres que yo te moche el cocote?, se escucha decir a la mujer, antes de agregar “no venga aquí a buscar problemas que te mató como un perro”. #elnuevodiariord