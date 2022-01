(VIDEO) Mujer agredida por hombre en Baní: Antes de esa galleta que él me dio ya me había dado cinco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La mujer que fue agredida brutalmente por el conductor de una jeepeta en Baní, tras una colisión, reveló este sábado que previo al incidente que quedó captado en cámara ya su agresor le había pegado otras cinco veces.

Al ser entrevistada por la prensa banileja, la señora Santa Arias dijo que su verdugo cometió el hecho sin que hubiera ningún cruce de palabras entre ellos.

“Cuando me chocó de frente yo caí, él vino y se agarró de la jeepeta, me paró y me entró a galleta. Antes de esa galleta que él me dio ya me había dado cinco, que si buscan los videos ahí se ve”, manifestó Arias, quien identifico a su victimario solo con el nombre de Alexis.

Narró que el hecho ocurrió cuando se desplazaba en su pasola por la calle Santomé, por donde venía Alexis, y que cuando iba a doblar, él no le permitió pararme, “pero tampoco se detuvo para que yo siguiera”.

La señora Arias dijo que Alexis sacó una pistola, la sobó, y que las demás personas que había en la zona no se quisieron acercar “porque ese señor estaba armado y estaba dispuesto a matarme”.

Dijo que la señora que se ve en video que acompañaba al agresor trató de que este agrediera a Santa, pero procedió empujándola y desprendiéndole un arete.

Arias dijo que tiene en su poder la prenda desprendida de la mujer y el reloj de su agresor, quien es buscado por la Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó a investigadores de la institución a que den con el paradero de Alexis, para que pague por la agresión cometida contra esta dama.

