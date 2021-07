(VIDEO) Muguruza resbala en Wimbledon

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – La tenista española Garbiñe Muguruza no pudo prolongar su candidatura al título de Wimbledon y, en el duelo de tercera ronda, cedió ante la tunecina Ons Jabeur (5-7, 6-3 y 6-2) que logró el acceso a octavos de final.

La española, que encarriló la clasificación después de un gran primer set, no pudo meterse entre las dieciséis mejores cuatro años después, en su primer partido en la central desde que la inaugurara en la edición de 2018.

Los golpes variados y las dejadas de la tunecina terminaron por quebrar a la española, sobre todo en un agotador segundo parcial. Jabeur, que venía lanzada en hierba, con el título en Birmingham y la participación en Eastbourne, avisaba de su gran nivel en la superficie con la victoria ante Venus Williams en la ronda anterior, pero ante Muguruza se terminó por destapar.

