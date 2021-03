(VIDEO) Muguruza, a segunda ronda en Dubai a costa de Begu

EL NUEVO DIARIO.- La española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, accedió este lunes a la segunda ronda del torneo WTA 1.000 de Dubai al superar, por 6-3 y 7-5, a la rumana Irina Begu, presente en el cuadro principal desde la previa.

Muguruza, 16 del mundo y que el sábado cayó en la final de Doha ante la checa Petra Kvitova, arrancó con fuerza y en un abrir y cerrar de ojos se situó en ventaja 2-0 tras romper el saque de Begu en el segundo juego.

La rumana, 73 del ránking, reaccionó y reequilibró la manga con un ‘break’ en el quinto, pero la española volvió a tomar la iniciativa en un largo octavo juego para poner el 5-3 a su favor y servicio. Muguruza no desaprovechó la situación y cerró la manga por la vía rápida (6-3).

A very tough R1 match for Irina today, facing Garbine who was just in the Doha Final. But Irina was able to put up a good fight to keep the match close. However Garbine played better down the stretch to get the win. Garbine Muguruza defeated Irina Begu 6-3, 7-5.#DDFTennis pic.twitter.com/Q6uEUouUrl

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) March 8, 2021