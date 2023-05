(VIDEO) Muestran respaldo a Ceara Hatton tras denuncia en Medio Ambiente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Aunque a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de Medio Ambiente, Migue Ceara Hatton, ha recibido críticas por algunos miembros, tras él este denunciar que cuando llegó a esa entidad supuestamente encontró en la nómina a un «periodista dominical» que cobraba un millón de pesos sin trabajar, este jueves el funcionario encontró respaldo.

Nora Elizabeth Sánchez, «Lizzie», coordinadora general de Participación Ciudadana, aseguró apoyan al funcionario, a quien según informó, le envió un comunicado expresándole su apoyo.

«Nosotros acabamos de enviarle una comunicación de parte del Consejo Nacional de Participación Ciudadana dándole todo el apoyo, porque sabemos de la trayectoria de Ceara Hatton», dijo.

Al referirse al rechazo de miembros del PRM, Sánchez señaló que la gente de su partido que están conscientes de lo que ha sucedido, no tienen que cuestionarle, «él simplemente está luchando contra la corrupción».

De su lado, la excoordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, también criticó los cuestionamientos que le han hecho al ministro y afirmó que «no es Ceara que está mal, Ceara está bien, porque él está demandando».

«Es una pena ver a un partido que en vez de unirse a esa lucha contra la corrupción y la transparencia ahora le da la espalda a ese ministro, a ese funcionario público que está haciendo lo correcto», sostuvo Blanco.

Agregó que sin embargo, Ceara Hatton cuenta con la sociedad dominicana, «él no está solo, aquí hay un pueblo dominicano que ha entendido el costo de la corrupción y ese pueblo que salió a marchar ha entendido que ahora tiene funcionarios que están apoyando esa lucha».

En tanto, el diputado Juan Dionicio Rodríguez reconoció que Ceara tiene derecho a actuar en favor de la transparencia, pero consideró que no debió expresarse en esos términos.

«Ciertamente él tiene derecho de actuar en el sentido de la transparencia, de todo lo que él entienda, pero hay que reconocer que él sustituyó a un dirigente importante del PRM que por demás murió asesinado en el cargo y que no tiene defensa ahora, entonces, no sé si eso es parte de todo una autorización del presidente de la República o si actuó por sí mismo, pero eso demuestra que no hay coordinación en el ejercicio de las funciones del Ministerio, porque si a esta altura él encuentra todo esto, está diciendo que el ministro anterior estaba actuando de manera inadecuada», dijo.

Relacionado