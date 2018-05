Video muestra cómo joven salvó la vida de un niño en Francia

Video muestra el momento cuando el migrante maliense Mamoudou Gassama, trepó por un edificio para salvar a un niño de cuatro años que se encontraba al borde de la muerte en París. El gesto heroico de Gassama le ha merecido múltiples reconocimientos, incluyendo el recibimiento este lunes del presidente francés, Enmanuel Macron, quien le comunicó que será dotado de la nacionalidad francesa. La Presidencia francesa informó a continuación de que el joven, de 22 años, tendrá la nacionalidad francesa y formará parte del servicio cívico de los bomberos de la capital. #ElNuevoDiarioRD

