(VIDEO) Muere periodista José Torres tras accidente en autopista Duarte

Falleció este domingo el periodista José Torres, tras sufrir un accidente de tránsito en la autopista Duarte, tramo La Vega-Bonao, registrado la noche del sábado. El comunicador fue trasladado al área de cuidados intensivos del hospital Ney Arias Lora, tras presentar quemaduras de primer y segundo grado. "Hicimos todo lo posible", indicó el doctor José Guerrero, quien manifestó que Torres presentaba un sangrado importante y que falleció tras entrar en paro cardíaco en tres ocasiones.