(VIDEO) Muere joven de dos machetazos tras trifulca en playa de Samaná

Un joven de 17 años falleció de dos machetazos este domingo, tras una trifulca registrada en la playa Las Garitas, en Samaná. El occiso fue identificado como Yorkis Rodríguez de la Cruz. De acuerdo a informes preliminares, el hecho ocurrió en momentos en que el fallecido pisó accidentalmente a una persona, solo identificada como Idalo. Indica que en ese momento este, junto a otras personas, atacaron a Rodríguez hasta matarlo de dos machetazos.