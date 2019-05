(VIDEO) Muere de un infarto comediante Félix Peguero “Cambumbito”

View this post on Instagram

Muere de un infarto comediante Félix Peguero “Cambumbito” EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Murió anoche a los 58 años de edad el comediante Félix Peguero, mejor conocido por su personaje “Cambumbito”, debido a un infarto. La información fue confirmada por los humoristas Tony Pascual (Pachuli) y Rafael Alduey. De acuerdo a reportes preliminares el comediante fue enviado al hospital docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello, donde fue declarado muerto por el personal médico. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do