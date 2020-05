(VIDEO) Muere bebé de siete meses y tres familiares ingresados por beber sangre de jicotea para “evitar” coronavirus

View this post on Instagram

de jicotea para “evitar” coronavirus | Una bebé de siete meses falleció y tres miembros de su familia, de nacionalidad haitiana, se encuentran ingresadas en un centro de salud del municipio Comendador, luego de que un supuesto brujo les diera a tomar sangre de jicotea, con el fin de evitar el contagio del COVID-19, además de otras afecciones. Las autoridades informaron este martes que la niña llegó muerta al hospital Rosa Duarte del citado municipio la noche del domingo, en un hecho ocurrido en la localidad Hato Viejo de Sabana Larga. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD