(VIDEO) MP adelanta apelará sentencia que dejó en libertad al exadministrador de la Lotería

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reaccionó a la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la cual condenó a ocho y dejó en libertad a dos, incluyendo al exadmistrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, en el caso de la operación 13.

Camacho adelantó que el órgano acusador apelará la decisión parcialmente, con relación a las dos personas que han sido descargadas.

“En el caso de Dicent, despidió a una persona que trabajaba en la Lotería cuya participación es evidente que las pruebas que presentamos eran suficientes para condenarlos a todos”, destacó el magistrado.

“Hay que preguntarse, ¿era posible la realización de este fraude sin la participación de Dicent? El tribunal no lo explica, la respuesta de nosotros es no, no era posible a nuestro juicio la realización de un fraude en la Lotería”, manifestó.

Señaló que el propio tribunal reconoció que se presentaron pruebas, pero asumieron que fueron insuficientes.

Además de Dicent, quedó en libertad el camarógrafo Edison Perdomo Peralta.

En tanto que a William Rosario lo sentenciaron a 7 años; Eladio Batista a 6, condena a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Katherine Rubio, sentenció a Valentina Rosario a 5 años, dos suspendidos y tres en Najayo-Mujeres, cuya defensa mostró inconformidad, también a Jonathan Brea, Carlos Beriguete y a Felipe Santiago Toribio a la misma pena con tres suspendidos.

Mientras que Miguel Mejía y Rafael Mesa, estos obtuvieron penas a 5 años todos en suspendidos.

Abogado apelará decisión; la considera injusta

Plutarco Jáquez, abogado de Valentina Rosario y cuatro imputados más, apelará la decisión, por considerarla injusta, debido a que sus clientes hicieron un acuerdo con el órgano acusador.

“El órgano investigador pide una pena y los jueces dan una mayor, quien pidió una sentencia de cinco años con los demás suspendidos, y los jueces emitieron una condena y lo suspenden nada más a dos año, si usted hace un acuerdo con el Ministerio Público los jueces no lo pueden violar”, declaró el letrado.

Denunció que el tribunal violó el artículo 33 del Código Penal que establece el principio de incongruencia.

“Nosotros vamos por eso apelar la decisión, aunque deberán pagar distintas indemnizaciones”, indicó Jáquez.

Mientras que el Estado dominicano estaba reclamando los daños y perjuicios morales contra aquellas personas que cometieron actos de corrupción, así lo informó el representante del Estado, Edison Joel Joel Pérez.

“Debe quedar claro que en el país se ha creado un precedente y es que se ha reconocido el daño moral, pero lo relativo a esta decisión vamos a esperar tener la sentencia íntegra para apelar”, resaltó.

Los condenados deberán indemnizar al Estado con 3 millones de pesos por los daños morales y una suma mayor a las bancas de loterías afectadas con el fraude del bolo 13 del 1 de mayo del 2021 que ascendió a mas de 500 millones.

La lectura íntegra de la sentencia será el próximo 3 de abril.

