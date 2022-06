(VIDEO) Mozart La Para: “Hitler no escuchaba dembow y mató mucha gente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Mozart La Para la influencia de la música es innegable; sin embargo, consideró que este es el momento idóneo para dejar de culpar las letras de las canciones de lo que está sucediendo en la sociedad, argumentando que sin escuchar dembow Adolf Hitler llegó a asesinar a muchas personas.

“Yo vengo de Los Minas y me crie en el Almirante, yo veía ahí a todos los tigueres vendiendo de to´, yo hacía coro con todos los tigueres y yo no fumo ni robo, incluso yo lo que canto es música de motivación. O sea, no todo es culpa de la música, es la formación”, precisó.

En una entrevista realizada por Elmer Féliz en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mozart comentó que en la República Dominicana es común que las críticas recaigan sobre lo positivo, lo que atribuyó al miedo que tienen las personas al éxito y a que los demás triunfen.

(Ver).

“Resaltan mucho las cosas malas aunque hay más buenas que malas, lo que pasa es que a lo malo se le hace propaganda, corre solo eso”, emitió.

Tras referirse a la incorporación de nuevos artistas dentro del género, el urbano puntualizó que “esos muchachos están bien”, porque están haciendo su trabajo, dándole música al pueblo, a pesar de que algunos no cantan tan limpio, “al final lo que hacen es música”.

“Después que yo me limpié que decidí cantar así, el que lo tiene que hacer bien soy yo, yo debo estar señalando a nadie, a mí me gusta hacerlo a mi manera, cada quien hace lo que le funciona”, expresó.

Sostuvo que de la misma manera que una vez el merengue y la salsa fueron los género del momento, en la actualidad, a nivel mundial el negocio está en la música urbana, debido a que considera que este es el ritmo que está controlando el mercado.

En la actualidad el exponente urbano se encuentra promoviendo el álbum de su autoría “Next Level”, compuesto por 15 canciones, que en colaboración con artistas como Gente de Zona, Damián Marley, Nicky Jam, Bulin 47, Musicólogo, Guaynaa, Don Miguelo y Chico Castillo The Gipsy, expone ritmos que surgieron de diferentes musas y momentos.

“Música buena para todo el mundo se llama Next Level, porque hay 15 canciones y ninguna está plebe y tú las escuchas y ninguna se parece a la otra son diferentes ritmos”, subrayó.

Relacionado