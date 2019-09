(VIDEO) Mototaxistas realizan protesta en varias calles de Puerto Plata

View this post on Instagram

PUERTO PLATA. Mototaxistas de Puerto Plata protestaron en la mañana de este miércoles porque el ayuntamiento local supuestamente pretende cobrarle RD1, 600 pesos, cada seis meses para poder operar. Los motoconchistas se movilizaron por varias calles hasta llegar al edificio del ayuntamiento. #elnuevodiariord Video cortesía de Simón Peña.