(VIDEO) Mototaxistas opuestos a plan piloto del Intrant; dicen “hay cosas que tienen doble cara”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DAIRIO, SANTO DOMINGO. -Representantes de mototaxistas, expresaron sus descontentos con el Plan Piloto de Mototaxis Eléctricos que desarrolla el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), presentado este jueves en el Palacio Nacional.

El presidente de la Coordinadora de Mototaxis de la Región Cibao, Miguel Jiménez, dijo que ” hay muchas cosas que tienen doble cara que tiene doble sentido y que viene en vez de ayudar al motoconchista a perjudicar el sector de mototaxis a nivel nacional”.

Para justificar que les perjudicará, Jiménez dijo “cuando usted toma una decisión sin reunirse con quien representa el verdadero desarrollo para el sector, usted no sabe lo que está pasando. Yo no puedo ir a una casa ajena a poner orden, yo primero tengo sentarme con el cabeza de la familia, preguntar cuáles son sus necesidades para después entonces empezar a actuar con lo que verdaderamente es necesario, pero no puedo ir a implementar algo a una casa ajena sin conocer sus costumbres”.

De su lado, el presidente de la Federación de Mototaxistas de Haina, Santos José dijo que “nosotros que representamos la parte del Sur no estamos de acuerdo de cómo se está manejando ese proceso”.

Se recuerda que este jueves el director ejecutivo del Intrant, Rafael Arias, encabezó el acto de presentación del “Plan Piloto de Mototaxis Eléctricos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado