(VIDEO) Motoristas resultan heridos durante intento de asalto a mensajeros

View this post on Instagram

Dos jóvenes que alegadamenete intentaron atracar a dos policías que prestan servicios como mensajero en una agencia de envíos , fueron recibidos a tiros por los agentes cuando se encontraban en un servicio en la calle Yolanda Guzmán del Distrito Nacional. Los presuntos atracadores resultaron heridos en las piernas. #elnuevodiariord