(VIDEO) Motoristas agreden chofer por supuesto robo en Manoguayabo

View this post on Instagram

fue por robo Imágenes de la persecución realizada este domingo al chofer de transporte público, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. En el audiovisual se escucha a los perseguidores vociferar que se trataba de un ladrón quien conducía el minibús. Según testigos, se originó una discusión antes de acontecer el hecho. #elnuevodiariord