(VIDEO) Morant y Brooks se imponen ante los Celtics

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- El base franquicia Ja Morant se acercó a un doble-doble tras aportar 29 puntos con nueve asistencias y los Memphis Grizzlies derrotaron en la prórroga por 132-126 a los Boston Celtics 132-126, informaron este martes medios deportivos.

El escolta Dillon Brooks también fue importante en la ofensiva de los Grizzlies al conseguir 24 puntos, siete rebotes y siete asistencias que ayudaron a su equipo a ganar el tercer partido de los últimos cuatro que han disputado.

El pívot lituano Jonas Valanciunas, con un doble-doble de 16 puntos, 19 rebotes y dos asistencias, fue el líder de los Grizzlies en el juego interior.

Morant & Brooks help the @memgrizz outlast Boston in OT!@JaMorant: 29 PTS, 5 REB, 9 AST@dillonbrooks24: 24 PTS, 7 REB, 7 AST pic.twitter.com/Hfx6Ipbt7g

— NBA (@NBA) March 23, 2021