(VIDEO) Moradores Quisqueya protestan por presunto traslado infectados con COVID-19 a zona franca

La noche de este sábado moradores del municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís, quemaron neumáticos y obstaculizaron la entrada al lugar, tras supuestamente circular unos audios donde se decía que iban a trasladar a los infectados del coronavirus de esa demarcación hacia la Zona Franca del referido municipio. #elnuevodiariord