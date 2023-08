(VIDEO) Moradores Padre Las Casas realizan protesta por apagones

EL NUEVO DIARIO, AZUA.- Habitantes de la comunidad Los Fríos del municipio Padre Las Casas, provincia de Azua, realizaron ayer martes en la noche una protesta en demanda a los apagones de varios días registrados en esa localidad, a pesar de cumplir “religiosamente” con el pago de energía eléctrica.

Los moradores hicieron la advertencia a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) de que si no resuelven el problema cuanto antes, se van a lanzar a las calles, pues aseguran no soportan más días sin luz y que no tienen compromiso de pago con la compañía en cuestión porque todos están al día.

Los mismos manifestaron que incluso dejan hasta de comer si es necesario para cumplir con la cuota de luz, por lo que les parece injusto se les mantenga sin energía por tanto tiempo y llamaron a las autoridades a resolver la problemática.

“A Edesur que se ponga las pilas y que vea por este distrito de Los Fríos, porque no es fácil cuando están anunciando un ciclón de una categoría así y nosotros ni en los celulares tenemos luz, así que queremos que nos pongan un poquito de atención porque que nosotros creo que estamos pagando la luz”, exclamó uno de los protestantes.

“Pacíficamente estamos hoy con este levantamiento y si no nos ponen atención se va a hacer huelga de ahora para alante, porque no es posible que en otro pueblo se ve la luz y que aquí estemos hoy apagados”, agregó.