(VIDEO) Moradores exigen continuidad de trabajos en carreteras de La Ceibita en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Residentes en La Ceibita protestaron este jueves, exigiendo la continuidad de la construcción de aceras y contenes de la zona sur de Santiago.

Durante la manifestación, expresaron que a los ingenieros presuntamente solo le han pagado el 20 % de los trabajos y que por tal razón no han avanzado.

Subrayaron que la gobernadora Rosa Santos y el director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Alexis Sosa, se han descuidado del proyecto y que solo atienden solicitudes por medio de reclamaciones.

“Nosotros queremos las aceras y contenes y que nos cumplan con la promesa que hizo la gobernadora y Sosa dizque que hay 50 millones de pesos depositados para la zona Sur y tenían unos ingenieros trabajando y todavía solo han depositado el 20 por ciento de los ingenieros y lo pusieron a trabajar ahora pa’ que digan que están trabajando y si uno no hace esto, ellos no trabajan y yo quiero que ellos no se paren de trabajar, que sigan trabajando por la comunidad”, precisaron.

Una mujer, al ser cuestionada por la prensa, señaló que “Las calles están llenas de hoyos, piedras y lodo”, además que tenían 15 días con los trabajos paralizados.

Relacionado