(VIDEO) Moradores exigen construcción de una calle en Pontezuela, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Moradores del residencial Don Francisco ubicado en Pontezuela, Santiago, protestaron la mañana de este martes para exigir la construcción de una de sus vías, que está “intransitable”.

Manifestaron que las aguas acumuladas en la carretera han provocado la propagación de plagas y mosquitos, incluyendo el dengue.

Asimismo, dijeron sentirse cansados de que durante años todos los gobernantes le aseguren la construcción de las vías, pero que no cumplan la promesa.

Haciendo uso de pancartas vociferaban que es ¡una sola calle es lo que queremos! y que esa carretera tiene aproximadamente un kilómetro de distancia.

“Nosotros no estamos pidiendo, nosotros estamos exigiendo, ya esta calle está demasiado intransitable, nosotros no podemos seguir viviendo así, queremos calles, no cuento”, pronunció un ciudadano, quien no dio a conocer su identidad.

Pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, autorizar la obra, ya que en temporadas de lluvias es un “total desorden transitar”.

También advirtieron que la próxima protesta no será pacífica y que se mantendrán en pie de lucha hasta que le resuelvan.

