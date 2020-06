(VIDEO) Moradores en Los Corozos de Sánchez Ramírez denuncian agua potable llega contaminada

View this post on Instagram

Moradores de la comunidad El Pozo en la sección Los Corozos, provincia Sánchez Ramírez, denunciaron que el agua potable está llegando altamente contaminante. En el audiovisual se escucha como exponen que no pueden utilizar el agua para la cocina y tampoco para bañarse, donde también expresaron la ausencia de las autoridades ante la difícil situación. #elnuevodiariord