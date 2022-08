(VIDEO) Moradores en Costambar, Puerto Plata, piden a las autoridades construcción de calles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Comunitarios del sector turístico Costambar en Puerto Plata solicitaron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y al Ministerio de Turismo la construcción de las calles del sector.

Mediante una manifestación pacífica este martes, los afectados explicaron que en varias ocasiones acudieron donde el alcalde Diómedes Roque García Núñez (Roquelito), la gobernadora Claritza Rochtte Peralta y que conversaron con el ministro David Collado en búsqueda de soluciones, pero que hasta el momento no han recibido respuestas a las solicitudes.

Estephany Suri de Ventura expresó que,“le entregamos el documento a David Collado, exigiéndole que nos incluya en el plan de turismo en cada rincón para que se nos arregle las calles de Costambar”.

Asimismo, manifestaron que el turismo es su mayor fuente de ingreso y que deben priorizar el acceso de los visitantes en el sector.

“No podemos ni transitar por las calles de Costambar y le hemos pedido al señor alcalde y al Presidente que por favor nos asfalten las calles, pero desgraciadamente no ha pasado, entonces hoy estamos aquí todos reunidos para ver si una voz nos oye, que por favor nos asfalten las calles, que no se pueden ni transitar. Yo vivo en las lagunas, por donde están los patos y eso es lo peor del proyecto”, destacó una de las manifestantes quien no ofreció su identidad”.

