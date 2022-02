(VIDEO) Moradores denuncian pagar extra por recogida de basura en la Herradura, Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Moradores denunciaron este martes que los choferes recogedores de basura les cobran por realizar el servicio, lo que constituye un pago extra, ya que eso es recobrado en el recibo del agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Los mismos afirmaron que deben realizar repetitivas llamadas a los supervisores para que envíen los camioneros, que actualmente tienen más de 15 días sin realizar el servicio.

Los comunitarios del referido sector dijeron que han cuestionado las razones y que los choferes dicen que si ellos no le pagan no vuelven a dar el servicio.

“Yo antes le daba (dinero) a ellos y con uno vecino o dos que no le den ya no vuelven (a recoger la basura)… yo quiero que Abel Martínez vea eso, que él está dique embromando en política, pero de esa forma él no llegará ni a la esquina”, expresó una residente identificada como Maritza al referirse al alcalde de Santiago.

Aseguraron que efectúan los pagos correspondientes de basura en los recibo del agua y que por tal razón no deben dar dinero en efectivo a los recolectores de basura.

Relacionado