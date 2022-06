(VIDEO) Moradores de Villa María en Santiago se oponen granja de pollos continúe operando

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Dirigentes de la Junta de Vecinos El Progreso se oponen a que una nave dedicada a la crianza de pollos continúe operando en el sector de Villa María, ubicado en los Rieles de Gurabo en Santiago.

La presidente de la junta de vecinos, quien no dio a conocer su nombre expresó este martes que: “Los residuos de las aguas nos las tiran todas a las calles, en varias ocasiones, nosotros tenemos evidencia de eso, porque tiran una tubería que ruede por las calles como si nada y nosotros no queremos esta granja aquí “.

Explicó que el hedor que produce la empresa afecta la salud de los habitantes de la comunidad.

“Esto está afectando mucho en el medio ambiente, el mal olor ya no lo aguantamos, los desechos residuales que están tirando en las calles, esto no lo queremos, aprovecharon la muerte del ministro y levantaron esta nave en un dos por tres”, indicó.

La mujer agregó que en varias ocasiones han visitado el Ministerio de Medio Ambiente y que no han obtenido respuestas con relación a su imposición.

“El señor lo han citado, porque no sé qué ha pasado, porque ellos tampoco han venido aquí y antes de otorgarle un permiso ellos tienen que venir y verificar donde él va a operar para ver si en verdad es factible o no, nosotros somos una comunidad de más de 700 personas y esto está afectando no solo a esta comunidad de Villa María, sino cinco comunidades más que tenemos a nuestro alrededor y nos está afectando con este mal olor”, subrayó.

Los denunciantes hicieron un llamado a la ministra de Medio Ambiente, Raquel Peña, para que solucionen la situación, ya que, según informaron, además de la nave que se encuentra operando, hay otras que están siendo construidas y que contaminan el río de Gurabo que se encuentra en la parte trasera.

Advirtieron que de no ser atendidas sus peticiones estarán protestando en un plazo de ocho días.

