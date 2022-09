(VIDEO) Moradores de San Víctor, provincia Espaillat, demandan servicio de agua, luz y asfaltado de sus calles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Moradores de la comunidad La Joya del municipio San Víctor, provincia Espaillat, protestaron la noche de este lunes en demanda de servicio eficiente de agua potable, energía eléctrica las 24 horas y el asfaltado de sus calles.

Con pancartas y velas en manos, expresaron sentirse exhaustos de recibir promesas constantes las cuales nunca han sido cumplidas, y por esto solicitaron a la gobernadora de la provincia, Juana Rosario, y al senador Carlos Gómez que intervengan a fin de buscar solución a estas problemáticas.

“Ante la mirada indolente de las autoridades, principalmente de la alcaldía del municipio, la comunidad de La Joya hace un llamado a las autoridades superiores, a la gobernadora de Espaillat, al senador, que vengan en auxilio de esta comunidad, ya que las calles están intransitable y nadie se conduele de la situación que viven los moradores de la Joya, además, en total oscuridad está la comunidad”, manifestaron.

De su lado, un representante de las organizaciones populares del Cibao y de Moca, quien no dio a conocer su nombre, manifestó que se han realizado acuerdos para erradicar los problemas de la comunidad, pero que continúan a la espera sin recibir ningún tipo de respuestas.

“Ustedes saben que las autoridades tanto locales del municipio de San Víctor, como las autoridades nacionales han incumplido con los acuerdos establecidos por nosotros. En una reunión establecida el día 2 en Licey al Medio, donde se comprometieron que iban a construir la carretera de Los Rieles y todos los caminos vecinales, este es uno de ellos, ustedes ven que está a punto prácticamente de asfalto, tiene los contenes hechos y tiene más de 20 años abandonada, al igual que no tienen agua ni luz, nosotros no sabemos porque Edenorte en el proyecto de Luz 24 horas esta comunidad no está dentro”, explicó.

Finalizó destacando que estarán ejecutando protestas constantes de no recibir una respuesta favorable.

Relacionado