(VIDEO) Moradores de Hato del Yaque protestan para exigir construcción de carreteras

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Residentes en la comunidad Finca de Aciba del municipio de Hato del Yaque en Santiago protestaron este jueves exigiendo la construcción de las carreteras del sector.

Junior Núñez manifestó, que una comisión visitó en seis ocasiones el alcalde Fermín Noesí para plantearle las dificultades que enfrentan y se negó a recibirlos.

“Nosotros vinimos en comisión, organizados, cinco personas, por seis martes consecutivos en donde ese señor, y él llegaba y a los 15 minutos de entrar a su oficina mandaba la secretaria que no nos podía recibir, seis martes consecutivos, si fuera uno o dos se entiende, pero seis martes consecutivos ya es una burla”, subrayó.

Núñez explicó que el puente de la comunidad se derrumbó y que a base de recolectas hoy día se encuentran finalizando la reparación valorada en 200 mil pesos sin la ayuda de la alcaldía.

“Se nos derrumbó un puente en nuestra comunidad, nos dirigimos aquí, nos mandó un técnico, el técnico fue y dijo que se iba un millón y pico’ de pesos que no podía hacer absolutamente nada en ese caso, nosotros al estar incomunicados hicimos recolecta casa por casa, gente de bajo recursos hicimos recolecta y ya casi está terminado el puente, es decir con 200 mil y pico’ de pesos lo pudimos nosotros hacer”, dijo.

Dijo que la comunidad donde viven no ha recibido ningún aporte de las autoridades a pesar de que son productores de piña, yuca, habichuelas, maíz y otros productos y necesitan contar con carreteras viables.

“Nosotros lo que necesitamos es apoyo del síndico, que no nos deje solo como nos ha dejado hasta el momento, ya estamos cansados, las autoridades de aquí de Hato del Yaque no nos están representando para nada”, insistió.

Por otro lado, la joven Emely Gutiérrez explicó que tuvo que retirarse de la universidad ya abandonar sus estudios debido al mal estado de las carreteras. Agregó además que debía contar con un presupuesto de 400 pesos para ir y retornar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago.

“Nosotros la juventud de la Finca de Aciba no podemos asistir a la universidad porque no hay calle un motochoncho nos quita para llevarnos a la UASD 200 pesos, (200 para llevarnos y 200 para traernos) yo tuve que dejar de estudiar. Tienen cinco años metiéndonos cuento y no nos han hecho la calle. Nosotros estamos hartos de tanto cuento que nos meten.”

