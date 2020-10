(VIDEO) MOPC anuncia fechas de sorteos para asignar más de 200 obras pequeñas y medianas empresas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció este lunes las fechas y lugares de realización de los sorteos para la asignación de más 200 obras, medianas y pequeñas, por un monto que supera los mil 700 millones de pesos, que serán realizadas en todo el país en los próximos meses.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del ministerio, el viceministro Nelson Colón informó, que el primer sorteo se realizará en la provincia de Hato Mayor el próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana, y el segundo se efectuará el miércoles 4 de diciembre en Santiago de los caballeros, a la misma hora.

Dijo que, este programa de realización de obras en las distintas regiones del país, impactará en la economía de sectores de medianos y bajos ingresos de la población, al mismo tiempo, responden a necesidades sentidas de los munícipes de los lugares beneficiados, cumpliendo con un deseo y promesa del presidente de la República, Luis Abinader.

Agregó, que los sorteos van dirigidos a empresas MIPYMES y a personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos, cuya actividad comercial sea de la construcción.

Bases del concurso

El concurso será en línea, en la página del MOPC (mopc.gob.do), y automáticamente, mediante la misma, le será asignado el número de participante correspondiente a cada quien, según haya depositado sus documentaciones, en el orden en que lo haya realizado.

Entre los requisitos de participación están: ser ingeniero y/o arquitecto, estar al día en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), no poseer contratos ni estar vinculados bajo ninguna forma de servicios con el ministerio, tampoco tener contratos de obras con el Estado en otras instituciones.

No se permitirá la doble participación como persona física y como empresa a la vez, ni con empresas que tengan los mismos socios, para así dar igualdad de oportunidad.

No podrán participar contratistas que tengan obras activas contratadas con el Estado.

Los eventos de cada sorteo serán transmitidos en vivo de manera y simultanea (“Streaming”) y a través de las plataformas de redes sociales del MOPC.

No se exigirá presencia de los participantes como condición obligatoria, ya que, aunque no esté presente, el ganador no perderá su premio.

Para cualquier información adicional, el MOPC habilitará en los próximos días un “Call Center”, a través del teléfono de la sede, 809-565-2811, opción 6, vía por la que serán respondidas las posibles preguntas, Tipos de Obras.

Cada lote estará conformado de una a cuatro obras e iniciarán desde 4 millones aproximadamente.

Los tipos de obras son: remozamientos de puentes, canalización de ríos, construcción de aceras y contenes, reconstrucción de calles, construcción y reconstrucción de centros comunales, construcción y remozamiento de guarderías, cuarteles policiales, además de instalaciones deportivas, tales como: construcción y remozamiento de canchas, clubes deportivos, reconstrucción de estadios de béisbol construcción de guarderías, construcción y remozamiento de cuarteles policiales, entre otras.