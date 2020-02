VÍDEO: Mookie Betts a Red Sox: “Fuiste grande para mí”

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter la mañana del lunes, el nuevo jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, le envió un conmovedor mensaje a la ciudad de Boston y expresó anticipación por lo que está por venir en Los Ángeles esta campaña.

“Nueve años, hombre, fuiste grande para mí, Boston”, escribió Betts sobre el vídeo que muestra sus mejores momentos con los Medias Rojas. “La forma en que me dieron la bienvenida y me trataron como familia. Los lazos que durarán toda una vida. Y un título [de Serie Mundial] que colgará para siempre. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos.

“Aunque el color de la camiseta cambiará, la mentalidad seguirá siendo la misma. De una ciudad a otra. Los Ángeles, llegó la hora del show”.

Betts, de 27 años, fue enviado a los Dodgers el 10 de febrero junto al abridor zurdo David Price como parte de un mega-canje que mandó al patrullero de 23 años Alex Verdugo y a los prospectos Jeter Downs y Connor Wong a Boston.

Boston, thank you for an amazing 9 years.

Los Angeles, it’s showtime! pic.twitter.com/A6W5PAdqU3

— Mookie Betts (@mookiebetts) February 17, 2020