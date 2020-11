(VIDEO) Monseñor Víctor Masalles: Defender matrimonio infantil es una insensatez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní, expresó ayer jueves que el matrimonio infantil es una insensatez debido a que no es posible que hoy en día se esté permitiendo o defendiendo dichas uniones entre jóvenes que no tienen la suficiente madurez, al tiempo de indicar que espera a que el Senado de la República también lo rechace al igual que hizo la Cámara de Diputados.

“La Cámara de Diputados ha aprobado con mucha razón, y esperamos también que el Senado y senadores también lo haga, es una insensatez quien pueda defender hoy día el matrimonio de menos de 18 años”, refirió el obispo de Baní.

Masalles emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 35:40).

“Hace 2,000 años la gente se casaba a los 12 o 13 años, porque la edad media que se vivía era de 40 a 45 años o 50 máximo, hace setenta años la gente se casaba a los 16 o 18 años porque había una madurez, hoy sabemos que por condiciones actuales la madurez no es posible antes de los 18 años para contraer matrimonio”, refirió.

En ese orden, dijo que el concilio plenario de la iglesia dominicana desde el año 2000 prohíbe que un varón se case antes de los 20 años, por la iglesia, y una mujer antes de los 18 años, y aún así tiene que ser acompañado para validar una auténtica relación.

“Legalizar el matrimonio infantil, es decir de menores, es una auténtica insensatez, y ya lo han dicho otros obispos, lo dijo el de San Francisco de Macorís, el obispo de Higüey y lo han dicho todos de alguna u otra manera”, acotó.

Igualmente, dijo que es saludable para la sociedad dominicana impedir estos matrimonios a conveniencia o matrimonios que se realicen entre personas que definitivamente no están en capacidad de tener madurez de un matrimonio a consciencia.

Ley de Igualdad

Masalles abordó el tema del proyecto de Ley de Igualdad, indicando que el mismo “lo que menos tiene es igualdad”.

“Según el artículo 39 de la Constitución todos somos iguales ante la ley, pero esta ley de igualdad y no discriminación pretende privilegiar sea los grupos LGBT y a los descendientes de inmigrantes por encima de los demás”, resaltó Masalles.

Asimismo, dijo que la no discriminación en este país primero es a nivel económico, donde los pobres son los más discriminados, no tienen dolientes, no tienen apoyos millonarios, y en segundo lugar de discriminados están las mujeres, por el hecho de ser mujer.

“Esta ley pasa por alto esto, pasa por alto el 50 % de la población que son mujeres y un porcentaje más alto del 50 % que son pobres quienes seguirán siendo discriminados”, agregó.

Iglesia en pandemia

Masalles habló en referencia al rol de la Iglesia Católica en los tiempos de pandemia, indicando que particularmente en la diócesis de Baní “han sido el brazo que acompañó a una gran cantidad de gente con trabajos informales que no podían ayudar a sus familias”.

“Nosotros recibimos una gran cantidad de ayuda de diferentes instituciones y empresas que les permitió llegar a todas las capillas, y a través de estas llegar a las personas más necesitadas, las que no podían salir a buscar el pan diario”, enfatizó.

Igualmente, dijo que vía la iglesia se entregaron unas 180 toneladas de arroz, 90 toneladas de habichuelas y cerca de tres millones de pesos en bonos, más medicina, por lo cual asegura fueron un brazo que ayudó a las familias en la situación de pandemia.