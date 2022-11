(VIDEO) Monseñor Dolores Grullón llama a la unidad para combatir la violencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, monseñor José Dolores Grullón Estrella llamó este martes a la unidad para combatir la violencia que actualmente afecta al país.

“Esta violencia es de todos, tenemos que ponernos todos a una para logar que haya paz”, indicó el obispo al ser abordado por la prensa previo al acto de juramentación de los miembros del Centro de Estudios Altagraciano.

A esto, Dolores Grullón agregó que: “La unidad del país es lo más importante de todo, comenzando por la prensa, al indicar que los medios de comunicación juegan un papel importante, debido a que, “si estamos tirando al aire, productos que vayan en contra de la familia, de la vida… o sea, ahí estamos fallando”, enfatizó el cura.

El religioso, señaló que todos, incluyendo la Policía Nacional -como órgano para controlar la violencia-, el Estado, el sistema educativo, la prensa y toda la sociedad, deben trabajar en conjunto para combatir la violencia, ya que esta se refleja en diferentes sectores de la sociedad, donde puso como ejemplo, las familias, las iglesias, entre otros.

“Para mí, yo siempre me he echado la culpa de todas las cosas. Yo soy responsable de que el mundo esté mejor, no le echo la culpa a nadie, me la echo yo, échensela ustedes también, nosotros somos los responsables”, enfatizó.

