(VIDEO) Molusco responde: “Con tantos problemas en el mundo y a un mes todavía seguimos hablando de un Bugatti”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que esta semana trascendiera en redes sociales que el popular artista urbano El Alfa habría adquirido el polémico vehículo de lujo Bugatti que lo ha envuelto en distintas controversias y se filtrara una presunta tiradera que lleva el nombre de la marca, el locutor boricua Jorge Pabón, conocido como Molusco, respondió que “con tantos problemas en el mundo y a un mes todavía seguimos hablando de un Bugatti”.

De acuerdo a las declaraciones de un agente para la marca de lujo en un dealer de Miami ,quien aseguró en el programa radial puertorriqueño “Molusco y los Reyes de la Punta” que “todavía El Alfa no ha comprado el carro”, se puso en duda la presunta y costosa compra del intérprete de “A correr los Lakers”.

“Eso no fue programado. Yo no corro por pila de nadie, a mí Raphy no me tiene que llamar, él lo que provocó que lo llamara. Es un increíble que un mes después con tantos problemas que tiene el mundo todavía sigamos hablando de un Bugatti. Esa es la vergüenza más grande que todavía estamos hablando de eso”, acotó Pabón.

Las declaraciones del boricua surgieron en el marco de una entrevista que cedió para el espacio radial “El Mañanero”, donde aprovechó para esclarecer que él siempre pensó que El Alfa sí había adquirido el Bugatti, y al momento de la llamada dijo “ahora si que me busque un problema”.

Asimismo, se refirió a una presunta tiradera de El Alfa que fue filtrada, donde menciona a Molusco y lleva por nombre “Bugatti”.

“Es muy fácil tirarme a mí y no a Pina, Ozuna y Anuel. Yo no canto. Yo solamente tengo un medio aquí en Puerto Rico que siempre le ha abierto las puertas a El Alfa, y lo seguiré haciendo. Nos sentimos muy orgullosos del éxito de el”.