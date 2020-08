(VIDEO) Modus operandi de hombre que amenazó con matar niña de cuatro años para estafar a sus víctimas

View this post on Instagram

Declaraciones de Francisco Javier Rodriguez, comúnmente conocido como “Jefri Javier”, antes de que la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, le dictará tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, ante la acuacusación de estafa y amenaza de violación y homiciadio contra una niña de cuatro años. #ElNuevoDiarioRD