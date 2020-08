(VIDEO) MJ otorga becas de grado, postgrado y doctorado a estudiantes criollos ganaron concurso de la Nasa

View this post on Instagram

ganaron concurso de la Nasa / La ministra de la Juventud (@juventudrd), Kimberly Taveras (@ktaverasd), anunció que los nueve estudiantes que resultaron ganadores del concurso de la Nasa Systems Safety Award recibirán por parte del Gobierno dominicano becas para culminar sus carreras de grado, realizar sus postgrados y le acompañará hasta finalizar sus doctorados, para que continúen con su formación, aportando conocimientos en ciencia, tecnología e innovación, y sirvan de motivación para otros jóvenes de República Dominicana. Se trata de Katherine Amarante (líder del proyecto), Matthews Rosario, Julio Núñez, Leslie Rosario, Omar García, Juan Chiriboga, Valentín López, Manuel Reyes y José Lara, de las áreas de Ingenierías de Intec, y quienes diseñaron, crearon y simularon “Apolo 27”, un vehículo de exploración espacial, que obtuvo el primer lugar en la Categoría Universitaria. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #Nasa