 (VIDEO) Mitchell y Love enseñan el poderío de los Cavs en Chicago

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO,EE.UU.- Donovan Mitchell, que saboreó el triple doble con 32 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, y un Kevin Love contundente, con cinco de seis en triples, enseñaron este sábado el poderío de los Cleveland Cavaliers, que se pasearon en Chicago y vencieron a los Bulls por 128-96.

Los Cavaliers dieron muestra de su tremendo potencial con un brillante 59 % en triples (16 de 27) y dominando en la pintura con 56 rebotes por los 37 de los Bulls, liderados por un Mitchell que selló su mejor actuación con la nueva camiseta tras los 31 puntos anotados en la derrota sufrida ante los Toronto Raptors.

Fue la primera victoria para los Cavaliers y la segunda derrota consecutiva para los Bulls, que también habían perdido en Washington contra los Wizards tras estrenarse con una gran victoria en el campo de los Miami Heat.

Primeira vitória do Cavs na temporada veio com um show de Donovan Mitchell, atropelo para cima do Bulls que viu sua segunda derrota em três jogos.

