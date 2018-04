(VIDEO) Mire el método utilizado por mayor policial para detener las personas en La Vega

Mire el método utilizado por mayor policial para detener las personas en La Vega EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El mayor de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, Jiménez Villafaña, reveló este viernes la particular manera que implementa para mandar a detener a las personas cuando realiza operativos con la finalidad de retener los vehículos indocumentados. “Yo en la calle califico las personas. Tú ves estos “Jou” con arete, mucho tatuaje y mucho de to”, dijo el comandante, en alusión a las personas que manda a detener mientras realiza sus labores. #ElNuevoDiarioRD

