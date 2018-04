(VIDEO) Mire como chofer secuestrado en Haití logró escapar de captores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN. El chofer dominicano Kairon Antonio Peralta Rondón, quien se encontraba secuestrado en Haití, dijo que logró escapar de sus captores debido a que lo dejaron sin esposar porque tenía las piernas hinchadas.

Peralta hizo el relato al llegar en las primeras horas de este viernes a este pueblo. Sus captores reclamaban el pago de 50 mil dólares para dejarlo en libertad.

Peralta dijo que lo tenían en una zona montañosa esposado en los pies y que fruto de la hinchazón que presentaba en esta parte del cuerpo el día que logró escapar no le pusieron las esposas.

Dijo que para escapar salió corriendo por un monte alrededor de las diez de la noche, y logró llegar hasta Dajabón, gracias a “una bola” que le dieron dos personas que lo encontraron por una carretera abandonada.

Agregó que sus captores eran cuatro y que en todo momento le dijeron que no se preocupara porque no le pasaría nada, no obstante, según confirmó, vivió momentos de tensión tensión y terror debido a que a cada instante le ponían pistolas en la cabeza y amenazaban con matarlo.

También reveló que nunca le dieron golpes y que la comida que le daban era mala, razón por la que vomitaba todos los días.

Peralta, chofer de oficio y nativo de Puerto Plata, fue investigado por las autoridades dominicanas en las oficinas de la Dirección General de Migración de este pueblo, donde en medio de lagrimas explicó lo que había vivido en el vecino país.

Peraltla Rondón salió hacia Haití el miércoles 11 de abril a llevar unos misioneros, por cuyo viaje cobraría 74 mil pesos. Desde ese día se reportó su secuestro.

