(VÍDEO) Mira el primer HR de Gleyber Torres en postemporada

EL NUEVO DIARIO, MINNEAPOLIS — El segunda base venezolano de los Yankees, Gleyber Torres, conectó el lunes su primer jonrón en un partido de postemporada.

El caraqueño, quien hizo su debut en Grandes Ligas en abril del 2018, sacó el primer pitcheo que vio del abridor de los Mellizos, Jake Odorizzi, por el bosque izquierdo en el segundo inning para darle ventaja de 1-0 a Nueva York en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Bombarderos buscan completar una barrida de Minnesota luego de ganar los Juegos 1 y 2 en el Bronx.

#MLB #ALDS Torres’ 1st postseason HR gets Yankees going. The #Yankees looking to sweep the Twins in the ALDS, Gleyber Torres got the Bronx Bombers going in Game 3. #BronxBombers up 1-0 pic.twitter.com/bs40c7q14e

— PDF Streaming (@PDFStreaming) October 8, 2019