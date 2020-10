(VIDEO) Ministro Fulcar ordena cancelar licitación compra de orquídeas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció este miércoles que, tras enterarse de un llamado a licitación para la compra de 158 orquídeas, por más de 600 mil pesos, ordenó la cancelación de ese proceso.

“En tiempos del COVID-19 no estamos para chulerías”, indicó el funcionario en rueda de prensa.

Agregó que “a las cinco de la tarde (el martes) me enteré de que estaba ese procedimiento y a las seis de la tarde firmaba un oficio instruyendo la cancelación de ese proceso. No porque sea malo comprar orquídeas, sino porque no es la prioridad en este momento”.

“El dinero del 4% es para tres cosas: uno, para garantizar inclusión de los estudiantes. Dos, para garantizar calidad en la educación y dejar de ser la vergüenza mundial en materia de calidad educativa. Tres, para dignificar la vida de los maestros y maestras”, manifestó Fulcar.

A través de un llamado a licitación pública (MINERD-DAF-CM-2020-0198) el Ministerio de Educación se dispondría a realizar la compra de 158 orquídeas, a un monto promedio de 3,732 pesos, por lo que la licitación ascendería a 692,828 pesos en arreglos de flores naturales y bases.

La compra se realizaría a los fines de ambientar la sede central de ese Ministerio. De igual forma, se licitarían otras 35 orquídeas blancas, las cuales estarán agrupadas en 41 arreglos de tres orquídeas cada una, con un precio unitario que se estima en 12,154 pesos por cada arreglo.

Fulcar se expresó en esos términos durante la presentación de la Mesa de Veeduría para los Procesos de Adquisición de Equipos, Bienes y Productos Materiales, Tecnológicos y Digitales para el inicio de Año Escolar 2020-2021.

La Mesa de Veeduría está integrada totalmente por representantes de la sociedad civil, y tendrá como misión observar y dar seguimiento a los distintos procesos de adquisición de equipos, productos y servicios para la organización, gestión y realización exitosa del año escolar en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Entre las instituciones de la Mesa están la Iniciativa Dominicana por la Educación de Calidad (IDEC), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Monseñor Benito Ángeles, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Rector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), la Unión de Instituciones Educativas Privadas.