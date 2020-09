(VIDEO) Ministro de Economía respalda las tres causales del aborto; dice iniciativa protege a mujeres carenciadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El ministro de Economía Miguel Ceara Hatton expresó su respaldo a las tres causales del aborto, al tiempo que sostuvo que esta es una iniciativa que protege la vida de las mujeres más carenciadas y eleva su dignidad.

“Ahora, aquí hay una lucha, eso está bien, creo que es un proceso democrático y poco a poco vamos a ver qué pasa. La sociedad se está movilizando a favor de que se establezcan las tres causales, porque si no, vamos a traer una fuente perversa de segregación social”, indicó el funcionario durante una entrevista concedida al periodista Fausto Rosario, publicada, una parte, por el Ministerio en sus redes sociales

El ministro agregó que “una pobre infeliz que no tiene los recursos necesarios va a abortar en cualquier lugar, va a morir por el hecho de ser pobre. Entonces, nosotros, que tenemos como eje central la calidad de vida de la gente, no podemos permitir que exista ese problema de salud pública; no es un problema de pecado, es salud pública”.

La inserción de las tres causales describe los casos en los que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto, o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

República Dominicana es uno de los cinco países del mundo que continúa penalizando a las mujeres y desconociendo las tres causales.

