(VIDEO) Ministro de Trabajo pone de pies a presentes en Teatro Nacional al cantar “Hasta que me olvides”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, puso la noche de este viernes de pies a los presentes en el Teatro Nacional tras cantar el tema “Hasta que me olvides”, canción escrita por Juan Luis Guerra, e interpretada por Luis Miguel.

De Camps cantó la mencionada canción durante el espectáculo de su madre, Cecilia García.

“Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides. Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro, hasta que me olvides

hasta que me olvides”, se escucha al funcionario cantar en un video difundido este viernes.

Se recuerda que Cecilia García, madre de De Camps, actuó este viernes en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el concierto “Cecilia en Todos los Tiempos”.

