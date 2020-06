(VIDEO) Ministro de Salud: ni políticos, ni religiosos, nadie está exento de acatar las medidas preventivas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo este lunes que las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno para hacer frente a la propagación del coronavirus en el país, atañen a todos los ciudadanos, así sean funcionarios públicos, candidatos o figuras religiosas.

“El uso de las mascarillas ha sido la prédica desde siempre, y nadie, no importa que por motivo religioso, político etc. está exento del cumplimiento de esta norma”, manifestó el galeno al responder la cuestionante de por qué los dirigentes políticos y funcionarios están desacatando la disposición sanitaria sin ser sancionados por las autoridades.

En ese sentido, urgió a las figuras con liderazgo político y social del país a colaborar en el esfuerzo de prevención por la pandemia, como el uso de mascarillas, durante actos proselitistas realizados ante la proximidad de los comicios presidenciales y congresionales.

El funcionario sostuvo que, a su entender, la mayoría del pueblo dominicano “ha sido respetuoso, respecto a esto y cada vez se incorpora más”.

El galeno pidió a los dirigentes políticos no facilitar que la gente pueda entender que es posible quitarse la mascarilla “y tener actividades, de cualquier tipo, de manera fácil y sin ningún reproche”.

Al ser preguntado sobre el motivo por el cual las autoridades permiten la realización de caravanas, actos que aglomeran a cientos de personas, el ministro indicó que, aunque la Junta Central Electoral otorga plazos para la realización de la campaña, la misma tiene que darse dentro de las normas sanitarias establecidas.

Agregó que, a pesar de esta nueva situación, “mucha gente no quiere mantener esto (las normas) sino, como en la actividad política, que los partidos quieren sacar ventajas cuando sea posible”.

Ante preguntas de periodistas, el ministro no quiso revelar su opinión sobre si la República Dominicana debe pasar a la próxima fase de apertura, como está previsto para el próximo miércoles, y afirmó que comunicará su opinión al presidente.

No obstante, Sánchez Cárdenas indicó que recomendará al presidente que imponga el uso de mascarilla por decreto, estableciendo multas para quien no la use.

El ministro insistió en que “este pico era esperado” por las autoridades debido a la reapertura de la economía, iniciada el pasado 18 de mayo.

El pico de contagios ha tenido como consecuencia un aumento de la tasa de ocupación hospitalaria, que ha pasado en una semana del 37 % al 46 %.

Salud Pública informó hoy de 309 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 13 defunciones, con lo que el total de infectados llegó a 23,271 y el de muertes, a 605.

