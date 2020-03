(VIDEO) Ministro de Salud asegura tiene controlada situación de coronavirus en RD

View this post on Instagram

El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró este jueves a través de una rueda de prensa que en el país se han tomado las medidas necesarias con relación al coronavirus, asegurando que no es una enfermedad de circulación nacional. “La gente está yendo poco a los hospitales, el coronavirus no es una lluvia que le cae a la gente, se produce por contacto con la persona “, declaró el ministro. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #coronavirus #covid19