(VIDEO) Ministro de Interior y Policía propone agentes entreguen armas concluido el servicio y reducción oficialidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, planteó que la transformación de la Policía Nacional, que definió indetenible, debe implicar que los agentes entreguen sus armas concluido el servicio, una selección cuidadosa de los nuevos miembros y depuración de los 39 mil adscritos, reducción de la alta oficialidad, plataformas tecnológicas y equipamiento adecuado.

En la apertura del seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en Reforma Policial, que encabezó junto al presidente Luis Abinader, sostuvo que la entidad requiere cuanto antes mejoras profundas, reales, más allá de un cambio de uniforme y anunció que el lunes acudirá ante la Cámara de Diputados a explicar el alcance de esos cambios, para los que espera aportes del Congreso.

Indicó que el cuerpo del orden debe tener lo mejor de la sociedad, por lo que trabajarán en formación, con centros para nuevos ingresos y entrenamiento continuado en el Este, el Sur y el Norte. Llamó a todos las entidades sociales a apoyar esa transformación, que será ejecutada con el respaldo de Colombia, Estados Unidos y España, “que han mostrado su voluntad de hacer causa común en procura de este gran objetivo, que se ha convertido en un clamor del pueblo dominicano”.

“En las filas de la Policía no habrá espacio para aquellos que no ejecuten una labor policial. Ese es el compromiso del Presidente y del Ministerio de Interior y Policía”, proclamó en el acto, expresó sus condolencias a las familias que han perdido un miembro a manos de un agente y dejó claro que desde el Ministerio de Interior y Policía no apoyarán ninguna versión que no sea la apegada a la verdad, ninguna actuación al margen de la ley.

Informó que el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional le entregó los reglamentos pendientes de aprobación, que traerán consigo las bases de la reforma policial, ya fueron enviados a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

“Pronto estaremos convocando al Consejo Superior Policial para su aprobación, y posterior formación de todos los miembros de la Policía Nacional, acorde con estos parámetros”.

Anunció que trabajarán de inmediato en la configuración de una hoja de ruta que lleve en el más breve plazo a conseguir el objetivo de profesionalizar los cuerpos y fuerzas de seguridad y brindar a la ciudadanía un cuerpo policial a la altura de una democracia consolidada, que responde a los parámetros, las exigencias y las necesidades de los dominicanos.

Vásquez manifestó que transformar la Policía no es una tarea fácil y que el mayor reto es cambiar el paradigma, con un nuevo modelo de cultura y una filosofía y misión orientadas a servir a la Patria, que priorice la protección de derechos y que el lema Ley y orden sea un modelo de conducta, dentro y fuera de la función policial.

Citó la labor de Abinader a favor del organismo durante este primer año de gestión, como alza salarial de un 40%, con énfasis en los que menos devengan y que seguirá hasta llegar a 500 dólares, transporte gratuito, seguro médico digno, becas para estudio.

Recordó que la seguridad ciudadana es una de sus metas primordiales. “Trabajamos en la configuración de una hoja de ruta que nos lleve en el más breve plazo a conseguir el objetivo de profesionalizar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y brinda a la ciudadanía un cuerpo policial a la altura una democracia consolidada como la nuestra y que responda a las exigencias y parámetros de los dominicanos”.

Expuso que el objetivo del taller de tres días es debatir las propuestas y estrategias que permitan avanzar de forma mucho más efectiva en los trabajos que resultarán en la reforma policial. En esta jornada que concluye el domingo, expertos de nueve países de América, Europa y África acompañarán al ministerio y al Grupo de Trabajo para la Transformación de la Policía.

Vásquez expresó que las expectativas son altas y que trabajarán en la obtención de un diagnóstico favorable, junto a la Presidencia de la República, la Procuraduría General, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Poder Judicial.

El seminario comprende discusiones sobre las estrategias que amerita la Policía para mejorar, perfil del agente, su capacitación, técnica y académica, respeto a derechos humanos, transparencia, género y resolución alterna de conflictos y deber policial, evaluación de desempeño y capacidades para el reajuste salarial.

Relacionado