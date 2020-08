(VIDEO) Ministro de Energía y Minas aclara decreto 342-20 no elimina la CDEEE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aclaró anoche que el decreto 342-20 emitido por el presidente Luis Abinader la semana pasada no establece la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), sino que crea una comisión especial que determinará en el tiempo que considere de lugar la liquidación de sus activos.

Al ser entrevistado en el programa Esta Noche María Sela, Almonete expresó que en ningún momento ha manifestado que con ese decreto el presidente Abinader elimina la CDEEE, como han dicho en algunos programas y publicado algunos periódicos.

“Yo he leído declaraciones en diarios y he escuchado algunos comentarios que me ponen a decir cosas que yo he dicho. El decreto lo que hace es crear una comisión especial, integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico de la Presidencia y el ministro de Energía Minas”.

Agregó que dicha comisión especial estará asistida por un equipo técnico que le permita dar los pasos para la liquidación eventual de la CDEEE, “cumpliendo con las leyes nacionales y la Constitución, garantizándole los intereses a las personas o las empresas que tengan contratos con la CDEEE”.

Asimismo, dijo que esta irá traspasando los activos y funciones a las entidades del Estado que corresponde, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas.

“De manera que ese decreto no liquidó las Edes. Ese decreto creó una comisión para que sea en el marco de las leyes y durante el tiempo que sea requerido de los pasos para la liquidación de la CDEEE y dejar definitivamente a las empresas en sus roles y el Ministerio de Energía y Minas como la autoridad principal del sector eléctrico”, explicó Almonte.

El presidente Luis Abinader dispuso que sea declarado de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual deberá ser ejecutada “con la mayor celeridad posible”.

El mandatario dispuso, además, a través del decreto 342-20, la transferencia de atribuciones, funciones y facultades de la CDEEE, al Ministerio de Energía y Minas.