(VIDEO) Ministro de Educación Superior dice recursos son invertidos para favorecer a más necesitados

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (@mescytrd), Franklin García Fermín (@fgarciafermin), afirmó este jueves que los recursos que el Gobierno invierte en becas deben favorecer a los más necesitados y no a los hijos de funcionarios o funcionarios millonarios, tengan estos méritos o no. El ministro explicó que los fondos públicos deben cuidarse y que una persona que viene de la pobreza, sin posibilidad de pagar sus estudios dentro o fuera del país, pero que tiene méritos, podrá optar por una beca. García Fermín emitió estas declaraciones en el programa "Esta Noche Mariasela", al ser cuestionado sobre el anuncio que él hiciera desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de que no se les otorgarán becas a hijos de funcionarios, para romper con la política de la anterior gestión; sin embargo, la decisión podría ser injusta para los hijos de otros funcionarios que sus recursos son limitados.