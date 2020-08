(VIDEO) Ministro de Educación Roberto Fulcar juramenta nuevo gabinete ministerial

View this post on Instagram

Nuevos viceministros designados por el presidente Luis Abinader (@LuisAbinader) que prestarán servicio en este Ministerio de Educación durante el período 2020-2024 fueron juramentados la mañana de este lunes por el ministro de Educación Roberto Fulcar (@Roberto.Fulcar). Gloria Castillo Guevara Arboleda como viceministra del Viceministerio de Gestión Administrativa. Ligia Geanette Pérez Peña como viceministra del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Rafael Bello Díaz como viceministro del Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación. Julio César de los Santos Viola como viceministro del Viceministerio de Descentralización y Participación. Julissa Hernández como viceministra del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo. Rafael Alcántara como viceministro del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente. #EstamosCambiando #EducaciónCambia